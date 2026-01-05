東福岡に勝利した京都成章の選手たち＝花園全国高校ラグビー大会第6日は5日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で準決勝が行われ、3連覇の懸かる桐蔭学園（神奈川第1）と京都成章が決勝に進んだ。桐蔭学園は6度目の優勝が懸かり、京都成章は5大会ぶりの決勝進出で初の頂点を目指す。桐蔭学園は試合終了間際のトライで逆転し、大阪桐蔭（大阪第3）に24―21で競り勝った。京都成章は6トライを奪い、東福岡（福岡第1）に38―19で快