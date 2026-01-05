■向こう１か月の天候の見通し東北地方 （１/３～２/２） 【画像】東北・全国の天気など ＜予報のポイント＞ ・低気圧の影響を受けやすい時期があるため、東北日本海側の向こう１か月の降水量は多く、向こう1か月の日照時間は平年並か少ないでしょう。 ＜向こう１か月の天候＞ ・東北日本海側では、平年に比べ曇りや雪の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。 ＜向こう1か月の