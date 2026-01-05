鈴木愛が自身のインスタグラムを更新。2026年最初の投稿で、子どもたちとおもちゃのゴルフを楽しむ写真を公開した。【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ「2026年鈴木愛」とだけ記すと、ハッシュタグを添えて「#今年はいい年にする」と活躍を宣言。すぐに「#でも厄年」「#どんなことが起こるんでしょう」として、自分でも新しいシーズンに向けて期待を膨らませている様子だった。投稿では子供たち