俳優の東出昌大（37）が、4日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？新春1時間スペシャル」（日曜深夜0時55分）に出演。結婚についてのトラブル忠告に苦笑した。手相占い師の大串ノリコさんが「スゴく長い結婚線が下降してくるんですよ。そうすると結婚のトラブルになる」と占った。東出は「えーーー。しかもこれ、左手だから自分が元々持ってるっていう災いですもんね。それは自分を責めるしかない」と言い、