徳光和夫（83）高田純次（78）岩城滉一（74）が、4日放送のテレビ朝日系「路線バスで寄り道の旅新春SP」に出演。徳光が好きだと公言している映画「緊急取調室THE FINAL」（常廣丈太監督）の撮影現場に突撃した。同シリーズの大ファンの徳光は主役の天海祐希から「デスクはそれぞれわかりますか」とクイズを出題され、全問正解するなどファンぶりを見せつけた。一方、高田は「見たところ（セットに）金かけてますね」とイジった