男子テニスの5日付世界ランキングが発表され、日本勢トップの望月慎太郎（木下グループ）は99位から110位に後退した。1位カルロス・アルカラス（スペイン）、2位ヤニク・シナー（イタリア）、3位アレクサンダー・ズベレフ（ドイツ）は変わらなかった。（共同）