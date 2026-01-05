立憲民主党の仕事始めの会合であいさつする野田代表＝5日午前、東京・永田町の党本部立憲民主党の野田佳彦代表は5日、党本部で開いた仕事始めの会合で「高市政権は熟慮なき発信が多く、危うさを感じる。しっかりと対峙する」と語り、今月召集の通常国会に向け対決姿勢を強めた。衆院解散・総選挙に関し「間違いなく今年中に行われるだろう」と述べ、準備を急ぐ考えも示した。昨年、連立政権から離脱した公明党の斉藤鉄夫代表は党