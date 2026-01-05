「全国高校ラグビー・準決勝、桐蔭学園２４−２１大阪桐蔭」（５日、花園ラグビー場）桐蔭学園（神奈川）が後半ロスタイムに逆転トライを決めて、決勝に進んだ。大阪桐蔭は１４−１７の後半終了間際に右サイドに逆転トライ。ゴールも決まって２１−１７と勝負あったかに見えた。しかし、桐蔭学園は最後の攻撃を継続。ロスタイムに再逆転トライを中央に決め、ゴールも決まって２４−２１で勝利した。試合後は両軍フィフティ