1月5日(月)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と、アメリカのベネズエラ攻撃について意見を交わした。 相手がマドゥロだからセーフ？ 寺島アナ「アメリカのトランプ大統領は3日、アメリカによるベネズエラへの軍事作戦後に会見