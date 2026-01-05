この先1週間の道内は、冬型の気圧配置や低気圧の影響を受けて、日本海側を中心に雪の降る日が多いでしょう。7日(水)から8日(木)にかけてや10日(土)頃は日本海側以外の地域でも雪の降る時間がありそうです。最新の気象情報に注意して下さい。また、最高気温が平年より高くなり、寒さの緩む日もありますが、路面状態が変化する可能性があります。転倒事故などには引き続き注意して下さい。低気圧の影響で、全道的に雪の降る日も最