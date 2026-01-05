ドル円１５７．０５近辺、ユーロドル１．１６９０近辺＝ロンドン為替 ロンドン早朝は、東京市場でのドル買いの動きが一服している。ドル円は157.30レベルを高値に、足元では157円付近へと反落。ユーロドルは1.1672レベルを安値に、1.1690付近へと下げ渋っている。ユーロ円は183.55-60レベルと前週末NY終値183.84レベルを下回っており、ややユーロ安の面がみられている。 USD/JPY157.04EUR/USD