「メン・イン・ブラック」シリーズや日本の缶コーヒー「BOSS」のCM出演などで知られる俳優トミー・リー・ジョーンズの娘、ヴィクトリアさんが元日に亡くなった。34歳だった。VarietyやJustJaredなど、複数の米メディアが報じた。【写真】トミー・リー・ジョーンズとレッドカーペットに登場したヴィクトリアさん報道によると、ヴィクトリアさんは現地時間1月1日午前3時前、サンフランシスコのフェアモントホテルにて、駆け付け