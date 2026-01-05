女優の松下奈緒が５日、都内で同日にスタートするフジテレビ・カンテレ系の連続ドラマ「夫に間違いありません」（月曜・後１０時）の制作発表に出席した。事故で死別したと思っていた夫が１年後に帰還することから始まるオリジナルのサスペンスドラマ。松下は「年末年始、１週間ぐらい撮影がなかったのですが、（撮影が再開される）明日が楽しみになっている。早く皆さんに見てもらいたいという気持ち」と自信をみせた。タイ