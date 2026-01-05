江蘇省・南通港のふ頭。（２０２５年１２月２９日、ドローンから、南通＝新華社配信／許叢軍）【新華社北京1月5日】中国国家発展改革委員会の王昌林（おう・しょうりん）副主任は5日、国務院新聞（報道）弁公室が開いた記者会見で、長江幹線航路港湾の年間貨物取扱量はこの10年間に71％増えて42億トンとなり、世界の内陸水路トップの座を守っていると発表した。