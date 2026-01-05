きょう5日にスタートのカンテレ・フジテレビ系の新月10ドラマ『夫に間違いありません』（毎週月曜後10：00）の制作会見が同日に都内で開催。松下奈緒、桜井ユキ、宮沢氷魚、安田顕が出席した。【集合ショット】豪華⋯！誇らしげな顔を浮かべる松下奈緒＆桜井ユキら出演陣撮影秘話を問われると安田は「松下さんは本当にお芝居に真摯に取り組む方なんで、やっぱり熱を帯びるんです。ですから、私のところに少し興奮の面