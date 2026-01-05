アン・ソンギ氏７４歳（韓国映画俳優）聯合ニュースによると５日、ソウル市内の病院で死去。韓国で「国民の俳優」と呼ばれる名優で、「シルミド／ＳＩＬＭＩＤＯ」（２００３年）や「光州５・１８」（０７年）などに出演。小栗康平監督の「眠る男」（１９９６年）では、山の事故で意識不明となった「眠る男」を演じた。昨年１２月３０日に自宅で食べ物を喉に詰まらせて病院に運ばれ、集中治療室で治療を受けていた。２０１９