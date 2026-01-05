日本モーターボート競走会は5日、22〜25日にボートレース尼崎で行われるプレミアムG1「第7回ボートレースバトルチャンピオントーナメント」に地元・兵庫支部の吉川元浩（53）が繰り上がりで出場すると発表した。既に出場が決まっている鎌倉涼（36＝大阪）が大村のプレミアムG1「第14回クイーンズクラマックス」（昨年12月31日）で優勝したため。