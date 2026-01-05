ことし最初の取引日「大発会」を迎えた東京株式市場は、大きく値を上げ、幸先の良いスタートとなりました。取引開始前に行われたセレモニーには片山財務相も出席し、ことし一年の相場に期待を寄せました。ことし最初の日経平均株価は去年の終値より1500円近く値を上げ、5万1832円で取引を終えました。懸念されたベネズエラ情勢の影響は限定的で、日本経済に対する期待感などが値を押し上げ、一時5万2000円を超える場面もありました