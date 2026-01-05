【第39話】 1月5日 公開 【拡大画像へ】 講談社は1月5日、龍大和氏によるマンガ「俺の指先で濡れる世界」第39話「男性牧場」をヤンマガWebにて公開した。 本作は、「俺の女優が一番淫ら」を手がけた龍大和氏による異世界ファンタジー。第39話では、新たなピアノを探しに西の大陸へ。そこは男性を育成する「男性牧場」と呼ばれる土地で……。 なお、1月5日現在、ヤンマガWebでは