５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５７円１８銭前後と昨年１２月３０日午後５時時点に比べ１円２０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８３円６７銭前後と同１０銭弱のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５７円００銭前後で推移していたが、午後１時１０分過ぎには１５７円３０銭近辺まで上昇。１２月２２日以来のドル高・円安水準とな