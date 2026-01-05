５日の債券市場で、先物中心限月３月限は大幅続落。年末年始の米金利上昇などが影響し、現物債市場では１０年債の利回りが２．１２５％と約２６年１１カ月ぶりの高水準をつけた。 昨年１２月３１日に発表された前週分の米新規失業保険申請件数が前の週の改定値から減少し、米市場では労働市場に対する過度な減速懸念が後退。２日の米長期債相場が３日続落（金利は上昇）した流れが東京市場に波及する形で、債券先物は軟調に