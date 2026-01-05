杏林製薬がこの日の取引終了後、同社が創製したニューキノロン系経口抗菌剤「ラスビック錠」（一般名：ラスクフロキサシン塩酸塩）について、ドバイに本社を置く医薬品・医療機器販売事業・コンサルティング会社ルナタス・マーケティング＆コンサルティングＦＺＣＯ社と中東９カ国における独占的販売契約を締結したと発表した。同契約によりルナタス社は、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェート、バ&#