ワークマンがこの日の取引終了後、１２月度の月次売上高速報を発表しており、既存店売上高は前年同月比２．０％減と１０カ月ぶりに前年実績を下回った。 リカバリーウェアは秋冬物の好調に加え、導入時期を早めた通年物が売り上げに貢献したものの、アウターやウォームパンツ、手袋などの冬物商品が低調だった。なお、全店売上高は同３．４％増だった。 出所：MINKABU PRESS