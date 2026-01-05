（台北中央社）衛生福利部（保健省）が発表した最新の調査結果で、台湾女性が2024年、無償でケア労働に従事する時間は1日当たり約3時間2分だったことが分かった。5年前の前回調査時よりやや減ったものの、短縮時間は9分間にとどまった。同調査は15歳から64歳の女性が対象。世界の「無償労働」に関する定義を参照し、家族の世話や家事、ボランティアに携わる時間などを訪問やアンケートで調査した。最新の調査は2024年に実施し、昨