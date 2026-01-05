武者修行に現地メディアも好意的な反応だ。１月２日、高井幸大がトッテナムからボルシアMGに移籍することが発表された。今季終了までのレンタルだ。夏に川崎フロンターレからロンドンに渡った高井だが、プレシーズンの負傷もあって出遅れると、出場することなくドイツに向かうことになった。プレミアリーグデビューには至らなかったが、町野修斗も所属する古豪ボルシアMGへのレンタルにはポジティブな声も少なくない。21歳と