1月6日の決算発表銘柄（予定）★は注目決算 ■発表時間未確認※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻 ◆第2四半期決算： 中北製 [東Ｓ] (前回15:30) ◆第3四半期決算： 久光薬 [東Ｐ] (前回15:30) ハイデ日高 [東Ｐ] (前回15:00) 薬王堂ＨＤ [東Ｐ] (前回15:30) ★ 高島屋 [東Ｐ] (前回15:00) スローガン [東Ｇ] (前回15:30)