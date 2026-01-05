5日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前営業日清算値比1320円高の5万1820円で取引を終えた。出来高は3万7865枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万1832.8円に対しては12.8円安。 株探ニュース