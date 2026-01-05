5日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前営業日清算値比57ポイント高の3477ポイントで取引を終えた。出来高は5万8879枚だった。この日のTOPIXの現物終値3477.52ポイントに対しては0.52ポイント安。 株探ニュース