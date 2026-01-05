5日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前営業日清算値比620ポイント高の3万1400ポイントで取引を終えた。出来高は3365枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万1351.82ポイントに対しては48.18ポイント高。 株探ニュース