5日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前営業日清算値比変わらずの667ポイントで取引を終えた。出来高は3831枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値677.63ポイントに対しては10.63ポイント安。 株探ニュース