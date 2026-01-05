5日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前営業日清算値比3.5ポイント高の1997ポイントで取引を終えた。出来高は693枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値2016.35ポイントに対しては19.35ポイント安。 株探ニュース