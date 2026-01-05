5日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝157円02銭前後と、前週末午後5時時点に比べ16銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円58銭前後と49銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース