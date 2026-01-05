プロ野球・巨人の大勢投手が5日、ジャイアンツ球場で練習を行いました。去年12月26日にWBCのメンバーとしてその名が発表された大勢投手。「実感がわいていない」と語りましたが、井端弘和監督が「8回、9回を」と起用法についてふれたのを聞くと、「（11月の）韓国戦、最後2アウトから同点ホームランを打たれてるんで、自分自身も悔しい気持ちで終わってますし、侍のコーチ陣にもチームメートにも申し訳ないと思うので、借りが返せ