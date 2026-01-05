プロ野球・巨人のドラフト1位、竹丸和幸投手が5日に自主トレを公開しました。この日、埼玉県・鷺宮製作所グラウンドで練習を行った竹丸投手。ランニングから練習をスタートし、入念なストレッチやダッシュ、キャッチボールなどを行って汗を流します。プロ野球選手としての生活がスタートする2026年については「スタートだなと、その気持ちが一番強いです」とコメント。年末年始は学生時代にお世話になったチームや親戚への挨拶を行