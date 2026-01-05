モデル・島袋聖南（38）が5日までに自身のインスタグラムを更新。家族写真を公開した。「新年明けましておめでとう御座います」と書き出した島袋。「今年のお正月はのんびり過ごしていました」とつづって、夫でモデルの石倉ノア、息子との3ショットを披露した。「2026年も家族みんな元気にスタートできました！！今年は整えるをテーマに、自分自身と丁寧に向き合う一年に」とコメント。「本年もどうぞよろしくお願い致します