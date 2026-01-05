女子テニスの5日付世界ランキングが発表され、大坂なおみ（フリー）は16位で変わらなかった。内島萌夏（安藤証券）は94位から89位に上がった。1位でベラルーシ出身のアリーナ・サバレンカ、2位イガ・シフィオンテク（ポーランド）までは動かず、アマンダ・アニシモバ（米国）が自己最高の3位に上がった。（共同）