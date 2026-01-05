ハンセン病患者とされた男性が隔離先の特別法廷で死刑判決を受け、執行された「菊池事件」の第4次再審請求審で、熊本地裁は5日、再審を認めるかどうかの決定を28日に出すと弁護団に通知した。弁護団が明らかにした。