先端技術の見本市「CES」の看板＝4日、米ラスベガス（共同）【ラスベガス共同】世界最大級の先端技術の見本市「CES」が6日（日本時間7日）、米ラスベガスで開幕する。人工知能（AI）が機械と融合し、自律的に動く「フィジカルAI」や半導体、ロボット関連の展示が注目を集めそうだ。米中を中心に世界で開発競争が起きている人型ロボット「ヒューマノイド」の技術を各社が展示。日立製作所や富士通がフィジカルAI関連のブースを