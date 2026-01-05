【サンパウロ共同】キューバ政府は4日、ベネズエラに派遣していた兵士ら32人が米国のベネズエラ攻撃に巻き込まれ死亡したと明らかにした。キューバとベネズエラは友好関係にあり、ベネズエラ政府の要請を受けて派遣していた。トランプ米大統領は3日の攻撃後、米メディアに「多くのキューバ人が命を落とした。彼らはマドゥロ大統領を守っていた」と述べていた。キューバのディアスカネル大統領は4日、X（旧ツイッター）に「帝国