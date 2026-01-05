Image: Apple 毎年9月にiPhoneの新しい世代が出る、というのはここ10年以上ほとんど疑われてこなかったApple（アップル）の“お約束”でした。でも、その前提が変わるかもしれません。Appleは標準モデルのiPhone 18を2026年に出さない可能性が高い、とMacRumorsが報じています。もしこれが事実なら、Appleは初めて「丸1年、新しい非ProのiPhoneを出さない」という選択をすることになります。