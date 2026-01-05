中日は5日、球団創設90周年記念事業のメインビジュアルを制作したことを発表した。キャッチコピー「Blue Together」には、これまでも、そしてこれからも、中日ドラゴンズはファンと共に戦い、ともに歩んでいくという揺るぎない想いを込めた。また、「背中はまかせた、さあ、行こう！」という言葉には、ファンの声援を背に受け、未来へ突き進んでいくチームの決意を表現している。中日は球団創設70周年の2006年にはリーグ優