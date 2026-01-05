2026年の年頭にあたり、グーグル・クラウド・ジャパン 日本代表の三上智子氏は年頭所感として、以下を発表した。新年あけましておめでとうございます。2026年が、皆様にとって実り多き一年となりますことを心より願っています。昨年10月に代表に就任し、皆様とともに新しい年を迎えられますことを大変嬉しく思います。本日は年頭にあたり、Google Cloudの決意と展望をお伝えいたします。2026年、AIは協調するパートナーへ2025年、