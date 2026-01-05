【モデルプレス＝2026/01/05】俳優の綱啓永が1月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。家族との初詣の様子を公開した。【写真】27歳イケメン俳優「妹さん美人オーラ出てる」と話題の初詣ショット◆綱啓永、家族との初詣ショット披露綱は「家族で初詣」と朱塗りの鳥居の絵文字を添え、並木道で撮影した後ろ姿の写真を投稿。ブラウンのロングヘアの妹と並んで歩く仲良しショットを披露した。◆綱啓永の投稿に「素敵なファミリー