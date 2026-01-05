この先の一週間は、断続的に寒気が流れ込む見込みです。近畿地方では北部や山沿いを中心に、たびたび雪や雨が降るでしょう。また、3連休(10日〜12日)にかけては気温の変動が大きくなるため、体調を崩さないようお気をつけください。寒気が断続的に流入近畿の北部を中心に、たびたび雪や雨が降るこの先の一週間は、低気圧が北海道付近をたびたび通過する見込みです。低気圧の通過後は一時的に冬型の気圧配置となり、近畿地方には