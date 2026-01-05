方式が大きく変わる山形県の公立高校受験で、1月5日に前期入学試験の出願受け付けが始まりました。ことしから出願は全てウェブでの受け付けとなっています。山形県内の公立高校の入学試験はことしから前期と後期の2回行われます。県高校教育課によりますと、県内の全日制と定時制の公立高校あわせて47校で、1月5日から前期日程の受け付けが始まりました。去年までは中学校の担当者が願書を直接高校に持ち込んでいましたが、ことし