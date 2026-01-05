【新華社福州1月5日】中国福建省の閩江（びんこう）河口湿地に多くの渡り鳥が飛来した。同湿地は渡り鳥の移動ルート「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ」の重要な中継地点となっており、中でもコハクチョウの数が顕著に増加している。満潮時には浅瀬に集まって羽を休め、餌を探したり、隊列を組んで上空を飛んだりする優雅な姿を見せる。コハクチョウは中国の国家2級保護野生動物で、10月中下旬に越冬のため同