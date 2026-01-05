山形県天童市から1月4日に出荷された「超促成栽培」のサクランボの初競りが、5日朝に東京の大田市場で行われ、佐藤錦1箱が過去最高額の180万円で落札されました。1月5日の朝に東京の大田市場の初競りにかけられたのは、1箱500グラム入りの佐藤錦です。これは天童市の農家・花輪和雄さんが、山形県内で唯一「超促成栽培」のサクランボとして温室ハウスで育てたもので、日本一早いサクランボとして毎年高値で取引されています。こと