【新華社昆明1月5日】世界遺産に登録された中国雲南省普洱（ふじ）市瀾滄（らんそう）ラフ族自治県の景邁山でこのほど、ヒマラヤザクラが見頃を迎えた。桜と古い茶の木が織りなす景観が、冬の山にロマンティックな色彩を添えている。景邁山では毎年冬になると、ヒマラヤザクラが開花し、約1カ月楽しめる。（記者/陳欣波）