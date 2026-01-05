【新華社ウルムチ1月5日】中国新疆ウイグル自治区の莎車（ヤルカンド）県でこのほど、連日の気温低下と昼夜の寒暖差の拡大によって、樹氷が現れた。遠くから眺めると、ヤルカンド川の両岸で無数の木々が銀色の花を咲かせたように輝いている。（記者/孫少雄）