【新華社銅仁1月5日】中国貴州省銅仁市にある世界自然遺産の梵浄山で2日、今年最初の雪が降った。雲が山の尾根を超え滝のように流れ、山腹は銀白と青緑が入り混じる珍しい風景が姿を現し、武陵山脈の名峰を生き生きとした「冬の絵巻」へと変えた。（記者/楊焱彬）